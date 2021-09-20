Стрілка ранили
За інформацією ЗМІ нападника звати Тимур Бекмансуров. При затриманні його сильно поранили. Медики надавали чоловіку допомогу.
Важливо Студенти забарикадувались в аудиторіях: з'явилось відео зі стрілком в університеті Пермі
Інформацію про затримання стрілка підтвердили у міністерстві внутрішніх справ Росії. Згодом губернатор Пермського краю заявив, що нападник помер, пише "Дождь".
Що відомо про ймовірного нападника
За даними Mash, 18-річний Бекмансуров напередодні розповів про свої плани у соцмережах. Він заявив, що "мріяв про це давно". Стрілок у деталях розповів, як проходив огляд у психіатра, купував зброю і готував напад. Спершу він хотів атакувати колишню школу, однак вирішив, що вона "неприємне місце для того, щоб провести останні 10 хвилин життя".
Стрілянина у Пермі: деталі
- Зранку 20 вересня невідомий з вогнепальною зброєю проник на територію кампуса Пермського університету і відкрив стрілянину на вулиці.
- Налякані студенти вистрибували прямо з вікон будівлі, частина – забарикадувалася в аудиторіях.
- Адміністрація вишу рекомендувала усім зачинитися в аудиторіях і не виходити з них.
- Наразі відомо про 8 загиблих та щонайменше 19 постраждалих під час стрілянини.
- У Слідчому комітеті Росії повідомили, що відкрили кримінальну справу за вбивство двох та більше осіб.