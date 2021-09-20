Стрілка ранили

За інформацією ЗМІ нападника звати Тимур Бекмансуров. При затриманні його сильно поранили. Медики надавали чоловіку допомогу.

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Інформацію про затримання стрілка підтвердили у міністерстві внутрішніх справ Росії. Згодом губернатор Пермського краю заявив, що нападник помер, пише "Дождь".

Що відомо про ймовірного нападника

За даними Mash, 18-річний Бекмансуров напередодні розповів про свої плани у соцмережах. Він заявив, що "мріяв про це давно". Стрілок у деталях розповів, як проходив огляд у психіатра, купував зброю і готував напад. Спершу він хотів атакувати колишню школу, однак вирішив, що вона "неприємне місце для того, щоб провести останні 10 хвилин життя".

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