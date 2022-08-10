Петицию о легализации порно и эротики в Украине рассмотрит Зеленский

Электронная петиция с призывом легализовать в Украине порно и эротику набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Украинцы хотят легализовать порно и эротику

Петиция была зарегистрирована 4 июля, а уже за трое суток там зарегистрировали 11 тысяч голосов. А сегодня, 10 июля – то есть за 6 дней петиция собрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь на петицию должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.

Внимание Статистика PornHub показала ментальную разницу между украинцами и россиянами

В самом обращении говорится, что "большинство развитых государств не имеют запретов на порнографическую деятельность".

В Украине этот закон принимался с международными замечаниями, что он нарушает свободу слова. Кроме того, данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно – может уехать за границу и поднимать экономику другим государствам.

– говорится в обращении.

Также в петиции сказано, что "сам закон очень обобщен и дает простор на его трактовку по разному". Автор обращения отмечает, что закон "плохо объясняет, где эротика в искусстве, а где эротика как порно".

"Было огромное количество случаев, когда девушек осуждали именно за эротику по статьям порнографии", – говорится в петиции.

Закон Украины "О защите общественной морали" , который вступил в силу в 2004 году, запрещает порно и эротику. Автор петиции акцентирует, что эту законодательную норму принимали, хотя и было много международных замечаний о нарушении свободы слова.

Законодательство запрещает производство порнографии для распространения и продажи. Однако нет уголовной ответственности за просмотр "запретных материалов" в интернете.

Интересно – какое порно интересовало украинцев в 2018: смотрите видео