Петицію про легалізацію порно та еротики в Україні розгляне Зеленський

Електронна петиція із закликом легалізувати в Україні порно та еротику набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Українці хочуть легалізувати порно та еротику

Петиція була зареєстрована 4 липня, а вже за три доби там зареєстрували 11 тисяч голосів. А сьогодні, 10 липня – тобто за 6 днів петиція зібрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер на петицію має відповісти президент України Володимир Зеленський.

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У самому зверненні сказано, що "більшість розвинених держав не мають заборон на порнографічну діяльність".

В Україні цей закон приймався з міжнародними зауваженням, що він порушує свободу слова. Крім того, даний закон не має жодного сенсу, адже усі, хто хоче зніматись у порно – може виїхати за кордон і піднімати економіку іншим державам,

– йдеться у зверненні.

Також у петиції сказано, що "сам закон дуже узагальнений і дає простір на його трактування по різному". Автор звернення зазначає, що закон "погано пояснює, де еротика у мистецтві, а де еротика як порно".

"Була величезна кількість випадків, коли дівчат засуджували саме за еротику по статтях порнографії", – йдеться у петиції.

Закон України "Про захист суспільної моралі" , який набув чинності у 2004 році, забороняє порно та еротику. Автор петиції акцентує, що цю законодавчу норму ухвалювали, хоч і було багато міжнародних зауважень щодо порушення свободи слова.

Законодавство забороняє виробництво порнографії задля поширення та продажу. Однак немає кримінальної відповідальності за перегляд "заборонених матеріалів" в інтернеті.

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