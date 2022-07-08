Зокрема, наголосили на тому, що так ми наблизимося до більшості провідних держав світу, де немає схожих заборон. Петицію зробив 4 липня Тарас Сіморський, а вже через три доби там назбиралося майже 11 тисяч підписів. Президент розгляне це та відповість, коли під зверненням підпишуться 25 тисяч людей.

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Який закон забороняє порнографію

Мовиться про Закон України "Про захист суспільної моралі", який набув чинності у 2004 році. Автор петиції акцентує, що цю законодавчу норму ухвалювали, хоч і було багато міжнародних зауважень щодо порушення свободи слова.

Також, на думку автора петиції, закон не має жодного сенсу, бо всі, хто хоче зніматись у порно, можуть виїхати закордон і підіймати економіку в інших держав.

Відповідно, він (закон – 24 канал) лише шкодить економіці й правам людини в Україні. А суди за його порушення нагадують середньовіччя, що бентежить українців і шокує іноземців,

– написав автор петиції.

Також він акцентував на тому, що в законі погано описано, де саме проходить межа між порнографією та еротикою в мистецтві. "Адекватними людьми еротика сприймається аналогічно до краси природи. Це мистецтво. Згадайте хоча б грецькі олімпійські ігри (давні), погляньте на скульптури, які збереглися до наших часів", – зауважив Тарас Сіморський.

Наші податки витрачаються на порно

Окрім цього, там порушили інше досить болюче питання. А саме – спецоперації правоохоронців із закупівлі порнографічних матеріалів. Вже було багато випадків, коли поліція купувала такий нелегальний медіаконтент, щоб довести провину підозрюваних. У матеріалах справи це називають "оперативна закупка", як і у викритті наркозлочинів.

Замість того щоб дії кіберполіції зосередити на боротьбі проти російських кібератак, проти російської дезінформації, ботів, замість того щоб виділити кошти на українізацію інтернету. Тому пропоную стати правовою державою не лише на папері, але і за фактом,

– мовиться у зверненні.

Також автор вважає, що в суспільствах без таких обмежень не існує сексуальних злочинів, "якщо взяти до уваги дослідження психологів". Проте жодного посилання на ці дослідження немає, тому це може бути й лише припущенням.

Важливо! Законодавство забороняє виробництво порнографії задля поширення та продажу. Однак немає кримінальної відповідальності за перегляд "заборонених матеріалів" в інтернеті.

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