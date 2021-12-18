  • Такі висновки можна зробити з огляду від Pornhub Insights, який зробив аналіз найгарячіших тенденції, термінів і пошукових запитів користувачів у всьому світі.

Більше про це Часу дарма не гаяли: PornHub розповів, яким був 2021 рік для українців

Топ-20 країн по трафіку на Pornhub

Перше місце у рейтингу зайняли США, а от Україна посіла 14 сходинку, обігнавши на декілька пунктів Росію. Загалом до двадцятки потрапили такі країни: США, Велика Британія, Японія, Франція, Італія, Мексика, Канада, Німеччина, Філіппіни, Бразилія, Іспанія, Австралія, Польща, Україна, Нідерланди, Аргентина, Колумбія, Росія, Швеція, Чилі.

Рейтинг 20 країн за переглядами PornHub
Рейтинг 20 країн за переглядами PornHub / Фото Pornhub Insights

Тенденції любителів "полунички" в Україні

З аналізу переглядів ресурсу користувачами інтернету в Україні випливає, що у 2021 році кількість пошукових запитів з використанням кирилиці різко збільшилася.

Відмінність між українцями та росіянами

  • Саме категорія відео MILF зайняла передові позиції – контент такої спрямованості разом з українцями найбільше дивляться у таких країнах ЄС, як Німеччина, Польща, Нідерланди.
  • А ось відео категорії "хентай" в Україні втратило кілька пунктів. Такий контент серед користувачів ресурсу на території Євразії є найпопулярнішим в Росії, Білорусі, Балтійських країнах.

Користувачі у соцмережах вже припускають, що це і є ментальна різниця між українцями та росіянами.

Тенденції любителів
Тенденції любителів "полунички" в Україні та світі / Фото Pornhub Insights

Що означає MILF та "хентай" MILF позначає сексуально привабливу зрілу жінку, у віці 40+ років, яка вже має дітей. Термін став популярний завдяки фільму "Американський пиріг". Хентай – аніме, комікси або малюнки відповідної стилістики, в яких більшу частину займають еротичні або навіть порнографічні елементи.

Чому Україна – не Росія і як ми змінилися після 2014 року: дивіться відео