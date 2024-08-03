В российском следственном изоляторе умер Павел Кушнир. Это российский пианист, которого арестовали за ролик с критикой Путина.

Российские журналисты отметили, что на ютуб-канале пианиста было всего 5 подписчиков. Однако Кушнира таки отправили в СИЗО по статье о "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности", пишет 24 Канал.

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Почему в российском СИЗО умер пианист, который критиковал Путина

После голодовки в СИЗО Биробиджана умер 39-летний работник филармонии Павел Кушнир. Он критиковал Путина, за что и был посажен,

– заявило росСМИ, которое признано в России иноагентом.

Журналисты сообщили, что пианист 5 дней провел на сухой голодовке и его организм не выдержал – Павел Кушнир умер.

Известно, что пианиста задержали в конце мая за ролик на ютубе, в котором он в "поэтической форме" критиковал политику российских властей и вторжение в Украину.

По данным СМИ, до ареста Кушнир работал в филармонии и издал свою антивоенную книгу.

Стоит заметить, что Путин вернул в Россию 10 шпионов и убийц во время масштабного обмена заключенными с Западом.