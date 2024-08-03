Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что от этого обмена выиграет именно Владимир Путин. Переговоры, которые, вероятно, продолжались между сторонами 2 года, имели целью несколько иное.

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В чем "победа" Путина

Ранее сообщалось, что Вадима Красникова должны были обменять на российского оппозиционера Алексея Навального. Впрочем, при странных обстоятельствах он умер в российской тюрьме в феврале 2024 года. Поэтому фактически цель Запада не была достигнута.

Но Путину нужно было вернуть своих шпионов, людей, которые готовы убивать ради него. Так он хотел показать спецслужбам, что якобы не бросает своих. Собственно это ему удалось.

С точки зрения террористической логики Путина – он в выигрыше: и для своей целевой аудитории, и для рядовых россиян,

– отметил Олег Лесной.

Российский диктатор показал своим подданным, что они могут выполнять его указания и даже, если будут задержаны, их все равно освободят и обменяют. Поэтому довольно странными выглядят радость и информационный всплеск на Западе.

Создается впечатление, что Байден радуется, потому что он вернулся в свою молодость, когда была "холодная война" и проводили такие обмены. Сейчас мы живем в другом мире. Советского Союза нет, осталась Россия, но почему-то с ней общаются как с супердержавой,

– подчеркнул политолог.

Итак, такой обмен создал очень опасный прецедент, который позволяет Путину дальше убивать и вербовать нужных ему людей.