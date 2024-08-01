Немецкие следователи недовольны фактом передачи приговоренного к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии в Берлине Красикова.

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Обмен Красикова в Россию

Немецкое правительство не приняло это решение с легкостью. Заинтересованность государства в исполнении тюремного наказания осужденного преступника была нивелирована свободой, физическим благополучием и – в некоторых случаях – жизнью невинных людей, заключенных в России, а также тех, кто был несправедливо заключен по политическим мотивам,

– указал представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

В то же время Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что в ведомстве федерального генерального прокурора царит разочарование. Среди высокопоставленных следователей Германии "мало понимания", а обмен считается чрезмерной уступчивостью в отношении Путина.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время речи заявил, что решение о выдаче Красикова было тяжелым, однако необходимым для освобождения граждан Германии и США. Также он сообщил о необходимости дальнейшей поддержки Украины.

Отметим, что в целом Россия получила 8 человек. В частности, Москве вернули супругов Дульцевых, которых заключили в Словении за шпионаж, Павла Рубцова – агента ГРУ, выдававшего себя за испанского журналиста Пабло Гонсалеса, а также осужденного в США хакера Романа Селезнева.