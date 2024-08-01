В четверг, 1 августа, стало известно об обмене заключенными между Россией, США и Германией. Из российских тюрем освобождены несколько американцев и европейцев, в частности журналист WSJ Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан.

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Политзаключенные на свободе

По данным СМИ, среди освобожденных из российского заключения:

  • Илья Яшин. Приговорен к 8 с половиной лет за "фейки" об армии;
  • Владимир Кара-Мурза. Получил 25 лет по обвинению в госизмене;
  • Алсу Курмашева. Журналистка "Радио Свобода", осуждена за отказ сообщить о статусе "иноагента";
  • Андрей Пивоваров. Бывший глава "Открытой России", обвиняемый за деятельность нежелательной организации;
  • Олег Орлов. Правозащитник, глава "Мемориала";
  • Александра Скочиленко. Задержанная за антивоенные акции;
  • Лилия Чанышева. Бывшая руководительница уфимского штаба Навального;
  • Ксения Фадеева. Бывшая глава штаба Навального в Томске;
  • Рико Кригер. Бывший сотрудник немецкого Красного Креста;
  • Кевин Лик. Самый молодой политзаключенный, осужденный за "госизмену";
  • Демури Воронин. Политолог, фигурант дела Ивана Сафронова;
  • Вадим Останин. Бывший глава барнаульского штаба Навального;
  • Патрик Шёбель. Немецкий гражданин, задержан за владение марихуаной;
  • Пол Вилан. Бывший морпех, осужден за шпионаж;
  • Герман Мойжес. Юрист, идеолог велодвижения.

В обмен на освобождение политзаключенных Россия получила киллера Вадима Красикова и других лиц, задержанных за мошенничество и шпионаж, среди которых агенты ГРУ, хакеры и контрабандисты.

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Речь идет о таких персонах:

  • Артем и Анна Дульцевы. Проживали в Словении под вымышленными именами Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Задержаны в Любляне. Возможно, являются нелегалами ГРУ.
  • Павел Рубцов. Агент ГРУ, выдавал себя за испанского журналиста Пабло Гонсалеса. Задержан на польско-украинской границе. Обвинен в шпионаже в пользу России.
  • Роман Селезнев. Российский хакер, приговорен в США к 27 годам тюремного заключения за мошенничество с использованием компьютерных технологий и кражу персональных данных.
  • Владислав Клюшин. Признан виновным в инсайдерской торговле Бостонским судом в США. Приговорен к 9 годам заключения.
  • Михаил Микушин. В мае 2022 года суд в Норвегии предъявил ему обвинение в шпионаже.
  • Вадим Конощенок. Один из участников контрабандистской сети "Серния", которая нелегально вывозила высокотехнологичное оборудование из США и через страны ЕС поставляла его российским государственным компаниям.