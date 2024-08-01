У четвер, 1 серпня, стало відомо про обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною. З російських в'язниць звільнено кількох американців та європейців, зокрема журналіста WSJ Евана Гершковича та колишнього морпіха США Пола Вілана.
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Політв'язні на свободі
За даними ЗМІ, серед звільнених з російського ув'язнення:
- Ілля Яшин. Засуджений до 8 з половиною років за "фейки" про армію;
- Володимир Кара-Мурза. Отримав 25 років за звинуваченням у держзраді;
- Алсу Курмашева. Журналістка "Радіо Свобода", засуджена за відмову повідомити про статус "іноагента";
- Андрій Пивоваров. Колишній глава "Открытой России", обвинувачений за діяльність небажаної організації;
- Олег Орлов. Правозахисник, голова "Меморіалу";
- Олександра Скочиленко. Затримана за антивоєнні акції;
- Лілія Чанишева. Колишня очільниця уфимського штабу Навального;
- Ксенія Фадєєва. Колишня голова штабу Навального в Томську;
- Ріко Крігер. Колишній співробітник німецького Червоного Хреста;
- Кевін Лік. Наймолодший політв'язень, засуджений за "держзраду";
- Демурі Воронін. Політолог, фігурант справи Івана Сафронова;
- Вадим Останін. Колишній голова барнаульського штабу Навального;
- Патрік Шьобель. Німецький громадянин, затриманий за володіння марихуаною;
- Пол Вілан. Колишній морпіх, засуджений за шпигунство;
- Герман Мойжес. Юрист, ідеолог велоруху.
В обмін на звільнення політв'язнів Росія отримала кілера Вадима Красикова та інших осіб, затриманих за шахрайство та шпигунство, серед яких агенти ГРУ, хакери та контрабандисти.
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Йдеться про таких осіб:
- Артем і Анна Дульцеви. Проживали в Словенії під вигаданими іменами Людвіга Гіша і Марії Рози Майєр Муньос. Затримані в Любляні. Можливо, є нелегалами ГРУ.
- Павло Рубцов. Агент ГРУ, видавав себе за іспанського журналіста Пабло Гонсалеса. Затриманий на польсько-українському кордоні. Звинувачений у шпигунстві на користь Росії.
- Роман Селезньов. Російський хакер, засуджений у США до 27 років тюремного ув'язнення за шахрайство з використанням комп'ютерних технологій і крадіжку персональних даних.
- Владислав Клюшин. Визнаний винним в інсайдерській торгівлі Бостонським судом у США. Засуджений до 9 років ув'язнення.
- Михайло Мікушин. У травні 2022 року суд у Норвегії висунув йому обвинувачення в шпигунстві.
- Вадим Конощенок. Один з учасників контрабандистської мережі "Сернія", яка нелегально вивозила високотехнологічне обладнання зі США і через країни ЄС постачала його російським державним компаніям.