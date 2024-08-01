У четвер, 1 серпня, стало відомо про обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною. З російських в'язниць звільнено кількох американців та європейців, зокрема журналіста WSJ Евана Гершковича та колишнього морпіха США Пола Вілана.

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Політв'язні на свободі

За даними ЗМІ, серед звільнених з російського ув'язнення:

Ілля Яшин. Засуджений до 8 з половиною років за "фейки" про армію;

Володимир Кара-Мурза. Отримав 25 років за звинуваченням у держзраді;

Алсу Курмашева. Журналістка "Радіо Свобода", засуджена за відмову повідомити про статус "іноагента";

Андрій Пивоваров. Колишній глава "Открытой России", обвинувачений за діяльність небажаної організації;

Олег Орлов. Правозахисник, голова "Меморіалу";

Олександра Скочиленко. Затримана за антивоєнні акції;

Лілія Чанишева. Колишня очільниця уфимського штабу Навального;

Ксенія Фадєєва. Колишня голова штабу Навального в Томську;

Ріко Крігер. Колишній співробітник німецького Червоного Хреста;

Кевін Лік. Наймолодший політв'язень, засуджений за "держзраду";

Демурі Воронін. Політолог, фігурант справи Івана Сафронова;

Вадим Останін. Колишній голова барнаульського штабу Навального;

Патрік Шьобель. Німецький громадянин, затриманий за володіння марихуаною;

Пол Вілан. Колишній морпіх, засуджений за шпигунство;

Герман Мойжес. Юрист, ідеолог велоруху.

В обмін на звільнення політв'язнів Росія отримала кілера Вадима Красикова та інших осіб, затриманих за шахрайство та шпигунство, серед яких агенти ГРУ, хакери та контрабандисти.

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Йдеться про таких осіб: