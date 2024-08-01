У Білому домі відбувся брифінг, на якому Байден разом із родинами звільнених американців розповів про успішний обмін. Обмін ув'язненими відбувся в Туреччині, де Росія отримала 10 осіб, а Захід – 16.

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Повернення політв'язнів додому

Серед повернутих на батьківщину:

журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович;

колишній морпіх Пол Вілан;

журналістка "Радіо Свобода" Алсу Курмашева;

російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза.

За словами Байдена, російська влада заарештувала цих чотирьох діячів, засудила на фейкових судах і відправила на тривалі терміни до в'язниць без будь-яких законних підстав.

Це дуже хороший день. Сьогодні ми повертаємо додому Пола, Евана, Алсу, Володимира – трьох громадян США, а також одного постійного резидента США. Російська влада заарештувала їх, засудила на фейкових судах і відправила на тривалі терміни до в'язниць без будь-яких законних підстав. Жодних,

– заявив Байден.

Американський лідер також висловився в соціальних мережах, зазначивши, що після неймовірних страждань та невизначеності, американці, затримані в Росії, нарешті в безпеці, вільні та розпочали подорож в обійми своїх сімей.



Росія звільнила політв'язнів / Фото опубліковане Байденом у соцмережах

Крім зазначених осіб, на волю вийшли:

політик Ілля Яшин;

ексдепутатка міської думи Томська, екскоординаторка обласного штабу Навального Ксенія Фадєєва;

ексспівголова "Меморіалу" Олег Орлов;

екскоординаторка штабу Олексія Навального в Уфі Лілія Чанишева;

художниця Олександра Скочиленко.

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Політолог Ігор Рейтерович акцентував, що Росія звільнила журналістів та культурних діячів, тоді як західні країни передали Кремлю кілерів та шпигунів, які, вочевидь, причетні до політичних вбивств за кордоном.