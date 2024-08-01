ЗМІ писали, що Навального могли обміняти на офіцера ФСБ Красікова, якого у Німеччині засудили до довічного ув'язнення. Втім, 16 лютого опозиціонер помер у колонії. А сам обмін відбувся через 5 місяців.

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Навальний теж був у списку на обмін

Соратник російського опозиціонера Леонід Волков підтвердив, що саме у рамках такого обміну, який провели 1 серпня, мали випустити на свободу Навального. Втім, за словами політика, Путін "вбив його за кілька днів до звільнення".

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван на брифінгу підтвердив, що в угоду про обмін ув'язненими входив Навальний до того, як він загинув у в'язниці.

Журналісти CNN відзначають роль віцепрезидентки США Камали Гарріс в обміні. За даними ЗМІ, ще під час Мюнхенській конференції з безпеки у лютому вона мала розмову з Олафом Шольцем, якого переконала віддати Росії Красікова. Крім того, Гарріс мала зустріч із прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом, якого переконувала погодитися на видачу Москві подружжя Дульцевих, затриманих за шпигунство.

Як повідомив адвокат Навального Ігор Жданов у соцмережі, Гарріс сьогодні зателефонувала Юлії Навальній. Дружина загиблого політика подякувала американці за її внесок в обмін, який відбувся.

Нагадаємо, що останніми днями росЗМІ повідомляли про те, що кілька політв'язнів зникли із колоній та СІЗО, де їх утримували. Згодом стало відомо, що їх усі повезли на обмін. Літак з бранцями Кремля приземлився 1 серпня в Анкарі. Загалом країни Заходу визволили з Росії 16 людей – 5 німців, 8 росіян та 3 громадян США.