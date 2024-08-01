Джо Байден прокоментував повернення ув'язнених. Він назвав його "дипломатичним подвигом". За словами президента США, до обміну долучилися Німеччина, Польща, Словенія, Норвегія та Туреччина.

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Кінець стражданням

Байден заявив, що вдалося домовитися про звільнення 16, зокрема п'ятьох німців та сімох громадян Росії, які були політв'язнями у своїй власній країні.

Деякі з цих жінок і чоловіків несправедливо утримувалися в ув'язненні роками. Усі вони перенесли неймовірні страждання та невизначеність. Сьогодні їхні муки закінчилися,

– наголосив президент.

Раніше у ЗМІ оголосили список тих, кого обміняли. З країни-агресорки визволили кореспондента WSJ Евана Гершковича, морського піхотинця США Пола Уілана, російського журналіста Володимира Кара-Мурзу, художницю Олександру Скочиленко, правозахисника Олега Орлова, журналістику "Радіо Свобода" Алсу Курмашеву, працівника Червоного Хреста з Німеччини Ріко Крігер.

Натомість Москві передали 8 осіб, зокрема офіцера ФСБ Вадима Красікова, якого засудили на довічне ув'язнення у Німеччині за вбивство чеченського командира, та подружжя Дульцевих, яких ув'язнили у Словенії за шпигунство.