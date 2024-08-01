СМИ писали, что Навального могли обменять на офицера ФСБ Красикова, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению. Впрочем, 16 февраля оппозиционер умер в колонии. А сам обмен состоялся через 5 месяцев.

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Навальный тоже был в списке на обмен

Соратник российского оппозиционера Леонид Волков подтвердил, что именно в рамках такого обмена, который провели 1 августа, должны были выпустить на свободу Навального. Впрочем, по словам политика, Путин "убил его за несколько дней до освобождения".

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на брифинге подтвердил, что в соглашение об обмене заключенными входил Навальный до того, как он погиб в тюрьме.

Журналисты CNN отмечают роль вице-президента США Камалы Харрис в обмене. По данным СМИ, еще во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале она имела разговор с Олафом Шольцем, которого убедила отдать России Красикова. Кроме того, Харрис встретилась с премьер-министром Словении Робертом Голобом, которого убеждала согласиться на выдачу Москве супругов Дульцевых, задержанных за шпионаж.

Как сообщил адвокат Навального Игорь Жданов в соцсети, Харрис сегодня позвонила Юлии Навальной. Жена погибшего политика поблагодарила американку за ее вклад в обмен, который состоялся.

Напомним, что в последние дни росСМИ сообщали о том, что несколько политзаключенных исчезли из колоний и СИЗО, где их удерживали. Впоследствии стало известно, что их все повезли на обмен. Самолет с пленниками Кремля приземлился 1 августа в Анкаре. В общем страны Запада освободили из России 16 человек – 5 немцев, 8 россиян и 3 граждан США.