Німецькі слідчі незадоволені фактом передачі засудженого до довічного ув'язнення за вбивство громадянина Грузії в Берліні Красікова.

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Обмін Красікова у Росію

Німецький уряд не прийняв це рішення з легкістю. Зацікавленість держави у виконанні тюремного покарання засудженого злочинця була нівельована свободою, фізичним благополуччям і – в деяких випадках – життям невинних людей, ув'язнених в Росії, а також тих, хто був несправедливо ув'язнений з політичних мотивів,

– вказав речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

Водночас Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомляє, що у відомстві федерального генерального прокурора панує розчарування. Серед високопоставлених слідчих Німеччини "мало розуміння", а обмін вважається надмірною поступливістю щодо Путіна.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час промови заявив, що рішення про видачу Красікова було важким, проте необхідним для звільнення громадян Німеччини та США. Також він повідомив про необхідність подальшої підтримки України.

Зазначимо, що загалом Росія отримала 8 осіб. Зокрема, Москві повернули подружжя Дульцевих, яких ув'язнили у Словенії за шпигунство, Павла Рубцова – агента ГРУ, що видавав себе за іспанського журналіста Пабло Гонсалеса, а також засудженого у США хакера Романа Селезньова.