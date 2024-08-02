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Накануне обмена стало известно, что из российских тюрем за 2 дня исчезли 6 политзаключенных. Их адвокаты утверждали, что это похоже на подготовку к обмену, но и не исключали других вариантов. В большинстве случаев причины и направления этапирования были неизвестны. Правозащитники пропавших также отмечали, что не помнят подобных случаев, чтобы одновременно этапировали такое количество политзаключенных.

Уже на следующий день, 1 августа, в западных СМИ начала появляться информация об освобождении некоторых пленников Кремля. Впоследствии это подтвердил президент США Джо Байден. Собственно, в рамках этого обмена Россия отдала Европе журналистов и культурных деятелей, а взамен получила киллеров и шпионов.

В США добавили, что этот обмен никак не связан с переговорами по войне в Украине.

Все, что известно о масштабном обмене между Россией и Западом, читайте в материале 24 Канала.

Кого освободила Россия

Среди освобожденных из российских тюрем как россияне, так и граждане США и Германии.

На свободе оказались:

Илья Яшин. Осужденный к 8 с половиной годам за "фейки" об армии;

Владимир Кара-Мурза. Получил 25 лет по обвинению в госизмене;

Алсу Курмашева. Журналистка "Радио Свобода", осуждена за отказ сообщить о статусе "иноагента";

Андрей Пивоваров. Бывший глава "Открытой России", обвиняемый за деятельность нежелательной организации;

Олег Орлов. Правозащитник, глава "Мемориала";

Александра Скочиленко. Задержанная за антивоенные акции;

Лилия Чанышева. Бывшая руководительница уфимского штаба Навального;

Ксения Фадеева. Бывшая глава штаба Навального в Томске;

Рико Кригер. Бывший сотрудник немецкого Красного Креста, который был приговорен к смертной казни в Беларуси, но впоследствии "помилован" Лукашенко.

Кевин Лик. Самый молодой политзаключенный, осужденный за "госизмену";

Демури Воронин. Политолог, фигурант дела Ивана Сафронова;

Вадим Останин. Бывший глава барнаульского штаба Навального;

Патрик Шёбель. Немецкий гражданин, задержан за владение марихуаной;

Пол Вилан. Бывший морпех, осужден за шпионаж;

Герман Мойжес. Юрист, идеолог велодвижения.

Это очень хороший день. Сегодня мы возвращаем домой Пола, Эвана, Алсу, Владимира – трех граждан США, а также одного постоянного резидента США. Российские власти арестовали их, осудили на фейковых судах и отправили на длительные сроки в тюрьмы без каких-либо законных оснований. Никаких,

– заявил президент США Джо Байден.

Он также подчеркнул, что власти России осудили, в частности четырех западных деятелей, на фейковых судах, и они отправились в тюрьмы на длительные сроки без каких-либо законных оснований.

Кого отдал Запад в рамках обмена

В рамках обмена России вернули наемного убийцу, шпионов, хакеров и тому подобное. В частности, в списке освобожденных преступников есть:

Артем и Анна Дульцевы. Проживали в Словении под вымышленными именами Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Задержаны в Любляне. Возможно, являются нелегалами ГРУ.

Павел Рубцов. Агент ГРУ, выдавал себя за испанского журналиста Пабло Гонсалеса. Задержан на польско-украинской границе. Обвинен в шпионаже в пользу России.

Роман Селезнев. Российский хакер, приговорен в США к 27 годам тюремного заключения за мошенничество с использованием компьютерных технологий и кражу персональных данных.

Владислав Клюшин. Признан виновным в инсайдерской торговле Бостонским судом в США. Приговорен к 9 годам заключения.

Михаил Микушин. В мае 2022 года суд в Норвегии предъявил ему обвинение в шпионаже.

Вадим Конощенок. Один из участников контрабандистской сети "Серния", которая нелегально вывозила высокотехнологичное оборудование из США и через страны ЕС поставляла его российским государственным компаниям.

За всеми этими людьми однозначно стоит ФСБ или другие российские силовые структуры.

Россия призналась в преступлениях, признала заинтересованность в этих людях, показала, что имеет непосредственное отношение к тем убийствам, которые происходили за рубежом,

– подчеркнул политолог Игорь Рейтерович.

Прибыли преступники в Россию вечером 1 августа. Их встретили в московском аэропорту с красной дорожкой. Увидеть своих приспешников пришла чуть ли не вся кремлевская элита. Среди них был, конечно, сам российский диктатор Владимир Путин. Он с объятиями встретил киллера Красикова.

Как отреагировали в западных странах на обмен

Немецкие следователи заявили, что они крайне недовольны передачей осужденного к пожизненному заключению Красикова за убийство гражданина Грузии в Берлине Красикова. Там это называют "чрезмерной уступчивостью в отношении Путина".

Немецкое правительство не приняло это решение с легкостью. Заинтересованность государства в исполнении тюремного наказания осужденного преступника была нивелирована свободой, физическим благополучием и – в некоторых случаях – жизнью невинных людей, заключенных в России, а также тех, кто был несправедливо заключен по политическим мотивам,

– указал представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

В США же считают обмен успешным. Президент США Байден заявил, что испытывает "удовлетворение" из-за возвращения американцев домой. В то же время он оставил послание Путину одним словом.

Остановись (Stop на английском – 24 Канал),

– сказал Байден.

Вице-президент Харрис также отметила, что этот успешный обмен заключенными – это "сила дипломатии". Она назвала этот день "невероятным".

Почему Россия была заинтересована в обмене пленными с США

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что к обмену был привлечен ряд ведомств из разных стран. Они являются неслучайными и к ним готовятся на протяжении многих месяцев.

Над обменом работали разведки США, Германии, Польши, Словении, также был ряд посредников.

К слову такое количество лиц обменяли впервые со времен "холодной войны". Ранее речь шла только об одном – двух граждан. Россия стремилась вернуть своих разведчиков и агентуру, то есть "сверхкритичных людей".

Это была личная позиция Путина, чтобы вернуть Вадима Красникова и так показать, что он своих не бросает. Относительно других лиц так же. Ему было важно показать освобождение этих людей, чтобы поднять свой престиж,

– отметил экс-руководитель Службы внешней разведки.

Он также добавил, что Россия пошла на обмен, ведь впоследствии сможет использовать своих освобожденных приспешников в пропагандистских целях.

Сколько политзаключенных до сих пор удерживает Россия

По информации российских правозащитников, Кремль продолжает удерживать за решеткой примерно 1300 политзаключенных.

Сегодня политических заключенных в России стало меньше. Когда количество несправедливо заключенных людей сокращается, это всегда хорошая новость. Этому можно и нужно радоваться, как бы ни было тяжело в остальном. О трудном говорить также важно,

– заявили российские правозащитники.

Они заметили, что этот обмен свидетельствует о бесчеловечной практике России – брать людей в заложники, чтобы впоследствии их обменять на конкретных заключенных.

По словам адвокатов, борьба с репрессиями, произволом силовиков и коррумпированной системой в России все еще продолжается.