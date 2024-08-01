На видео можно увидеть, как его встречал российский диктатор Владимир Путин. Заметим, что встречать своих шпионов пришла чуть ли не вся кремлевская элита.

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Как Путин встречал возвращенных из плена шпионов и киллеров

Путин вечером 1 августа прибыл в московский аэропорт Внуково, где приземлился самолет с гражданами России, которые были освобождены во время большого обмена с США и Германией.

В частности, России удалось вернуть Вадима Красикова, которого признали виновным в убийстве чеченского командира в Берлине 23 августа 2019 года.

Тогда немецкий суд установил, что киллер действовал по заказу Москвы. Красиков был приговорен к пожизненному заключению.

Как Путин встретил Красикова и других: смотрите видео

Впрочем, как мы можем увидеть на видео Путину это никак не мешает обниматься с убийцей. Заметим, что убийц и шпионов в России встречали с красной дорожкой.