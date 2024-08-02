Разговоры с родными состоялись, когда они летели самолетом после обмена. Всего 1 августа Соединенные Штаты обменяли 16 человек, в том числе 5 немцев и 7 граждан России, которых в Белом доме назвали "политическими заключенными в своей стране".

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Освобожденные во время обмена поговорили с родными

Во время обмена заключенными освободили трех граждан США и одного владельца грин-карты, которых заключили в России. Речь идет о бывшем морском пехотинце США Поле Уилане, репортере WSJ Эване Гершковиче, журналистах Алсу Курмашевой и Владимире Кара-Мурзе.

Каждый из родителей, детей, супругов и близких, кто сегодня присоединился ко мне в Овальном кабинете, долго молился за этот день. Лишь через несколько часов, когда наши соотечественники-американцы вернутся домой, эти молитвы получат ответ,

– написал Байден.

Одним из тех, кто поговорил с президентом США и с членами своей семьи, был российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

Я был уверен, что умру в тюрьме. Я не верю в то, что происходит. Мне все еще кажется, что я сплю в своей камере в Омске, вместо того, чтобы слышать ваш голос. Но я хочу сказать, что вы сделали замечательную работу, спасли так много жизней. Кажется, нас 16 человек в этом самолете. Мне не кажется, что в мире есть много более важных вещей, чем спасение человеческих жизней,

– сказал Кара-Мурза.

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К слову, ранее в Белом доме заявили, что связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине нет. По словам Салливана, эти виды переговоров находятся в разных плоскостях.