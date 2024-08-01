Соответствующее заявление на брифинге сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Обмен заключенными России и Запада

На брифинге у Салливана спросили, могут ли переговоры относительно заключенных заложить основу для обсуждений по войне в Украине. На это советник президента ответил, что США не видят в этом связи. По его словам, эти виды переговоров находятся в разных плоскость.

Первое – о практическом вопросе воплощения обмена, второе – гораздо более сложный вопрос, где главную роль будут играть украинцы, а США будут консультироваться со своими партнерами, чтобы поддерживать их, когда они будут готовы прибегнуть к такому дипломатическому шагу,

– указал Салливан.

Украина не раз настаивала, что не будет вести переговоров с Россией, пока та откажется выполнять "формулу мира", основанную на Уставе ООН.

К слову, в рамках обмена в рамках обмена Соединенные Штаты обменяли 16 человек, в частности 5 немцев и 7 граждан России, которых в Белом доме назвали "политическими заключенными в своей стране". Зато Москве передали 8 человек, в частности офицера ФСБ Вадима Красикова, которого осудили на пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского командира, и супругов Дульцевых, которых посадили в Словении за шпионаж.