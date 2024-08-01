Відповідну заяву на брифінгу зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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Обмін в'язнями Росії та Заходу

На брифінгу у Саллівана запитали, чи можуть переговори стосовно ув’язнених закласти підґрунтя для обговорень щодо війни в Україні. На це радник президента відповів, що США не бачать у цьому зв'язку. За його словами, ці види переговорів перебувають у різних площина.

Перше – про практичне питання втілення обміну, друге – набагато складніше питання, де чільну роль відіграватимуть українці, а США будуть консультуватись зі своїми партнерами, аби підтримувати їх, коли вони будуть готові вдатись до такого дипломатичного кроку,

– вказав Салліван.

Україна не раз наполягала, що не буде вести переговорів із Росією, поки та відмовиться виконувати "формулу миру", що ґрунтується на Статуті ООН.

До слова, у рамках обміну Сполучені Штати обміняли 16 осіб, зокрема 5 німців і 7 громадян Росії, яких у Білому домі назвали "політичними в'язнями у своїй країні". Натомість Москві передали 8 осіб, зокрема офіцера ФСБ Вадима Красікова, якого засудили на довічне ув'язнення у Німеччині за вбивство чеченського командира, та подружжя Дульцевих, яких ув'язнили у Словенії за шпигунство.