Позывной "Джус", потому что принимал участие в учениях в США: воспоминания о погибшем пилоте

Настоящее имя пилота – Андрей Пильщиков. Он служил лётчиком истребителя МиГ-29 в составе 40-й бригады тактической авиации. С началом полномасштабного вторжения защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне Киева, был среди "призраков Киева".

Позывной "Джус" появился в 2018 году после международных учений "Чистое небо 2018". На всех вечеринках пилот отказывался от алкоголя и выбирал сок (англ. juice). Это единственный пилот Воздушных сил ВСУ, имеющий официально позывной.

В 2022 году он побывал в Соединенных Штатах, где встречался с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Говорили о предоставлении Украине ПВО, вооружении для сухопутных войск и самолетах.

О проблеме предоставления F-16 Джус говорил очень много. По его оценкам, научиться за четыре-шесть месяцев реально, главное – начать.

Без F-16 у Украины есть проблемы в небе:

В интервью DW в апреле 2023 года Джус рассказал, что делают пилоты, пока Украине не дали самолеты.

Мы с ребятами сделали плакаты кабины самолета F-16 и таким образом готовим себя к дальнейшему обучению. Изучаем базовые процедуры, тактику, занимаемся языковой подготовкой, изучаем терминологию, радиообмен по их стандартам. Ребята все мотивированы и на своем энтузиазме этим занимаются, поскольку другого выхода нет,

– поделился он.

На странице Джуса в инстаграме можно увидеть много слов соболезнования на разных языках.

Последнее сообщение на фейсбук-странице Пильщикова – история погибшего пилота NOMAD. Люди выражают под постом свои соболезнования, отмечая "А теперь и Джус..."

Волонтер Мелания Подоляк опубликовала фото шеврона Джуса, таким образом сообщив о смерти пилота.

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что погибшие 25 августа в Житомирской области пилоты ушли в вечный полет и всегда будут жить в наших сердцах.

Также на странице Воздушных сил в сети Х, ранее известной как твиттер, опубликовали сообщение на английском со словами соболезнования.

— Ukrainian Air Force (@KpsZSU)

On August 25, 2023, a plane crash occurred in Zhytomyr Region.

During a combat mission, two L-39 aircraft collided in the sky.

Three pilots died.

Among the dead is a pilot with the call sign "JUICE".

We express our condolences to the families of the victims. pic.twitter.com/LOrvhFsmvk