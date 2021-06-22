Как питаться в жару: что пить и что есть

У природы нет плохой погоды, однако, мы, люди, такие, что все нам не угодишь: то слишком жарко или холодно, ветрено, морозно... Но счастлив тот, кому все хорошо. Далее читайте на украинском.

Отже:

Режим харчування – ранково-вечірній, з акцентом на сніданок. Їмо тоді, коли ще прохолодно.

Цікаво Чим замінити білий цукор в раціоні

Оскільки під час спеки тіло нагрівається, ми більше потіємо і з потом втрачаємо білки, калій, натрій та водорозчинні вітаміни (С, групи В).

Тому вживаємо продукти, багаті калієм та натрієм (регулюють роботу серця та нервової системи, запобігають втомлюваності, слабкості, запамороченню):

овочі у свіжому вигляді, особливо звертаємо увагу на стебла селери;

обов'язково – зелені листові овочі щодня;

ягоди (багаті поліфенолами, потрібні для кишечника, мозку та судин);

картопля печена або картопляний сік (пів склянки). Можна змішати з лимонним, огірковим і т.д.

Холодні супи – ідеальне рішення у спеку / Фото Pixabay

Читайте 10 причин з'їсти черешню

Як денний перекус – горіхи чи огірки, або ягоди.

– горіхи чи огірки, або ягоди. Замість "комплексних обідів" – холодні супи (окрошка на квасі або кефірі, гаспачо, холодний борщ), овочевий салат з айраном.

Що п'ємо?

Воду чисту.

Воду з нарізаним огірком, м'ятою, імбиром, лимонним соком.

Воду з ягодами та м'ятою.

Квас домашній.

Мінеральну воду.

Всі інші солодкі шипучі й не шипучі промислові напої не п'ємо! Там багато цукру. Занадто багато цукру, фруктози, кукурудзяного сиропу і всього іншого, що швидко й надовго погіршує роботу імунних клітин, судин, нейромедіаторів і багато іншого.

Не вживаємо нічого смаженого взагалі. І копченого також.

взагалі. І копченого також. Можемо, до речі, раз-двічі на тиждень харчуватися за схемою 8:16, тобто їсти протягом 8 годин, а 16 – не їсти, лише пити воду, слабкий чай (без цукру), огірковий сік, розведений водою.

тобто їсти протягом 8 годин, а 16 – не їсти, лише пити воду, слабкий чай (без цукру), огірковий сік, розведений водою. Вживаємо продукти, які захищають шкіру від зневоднення, пошкодження ультрафіолетом. Це всі продукти, багаті вітаміном С та каротиноїдами (всі жовті, оранжеві та червоні плоди).

Спимо в масці на очах, щоб виспатися.

Знаходимо хороші моменти щодня і якомога частіше.

Можна, але 1-2 чашечки й обов'язково кожну з них запиваємо склянкою води.