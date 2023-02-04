Может появиться статья об изнасиловании – Кравченко о подозрениях организаторам пьяных вечеринок

Режиссер и журналистка Ярослава Кравченко рассказала о поиске организаторов пьяных вечеринок, которые издевались над девушками без сознания под действием алкоголя и транквилизаторов, а потом все это выкладывали в социальные сети.

Ярослава Кравченко первой рассказала об этой истории в своих соцсетях, призвав остановить насильников и предать тему огласке. Ее поддержала огромная интернет-армия, а саму историю в вечернем обращении прокомментировал президент Владимир Зеленский.

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Откуда активистка узнала об организаторах вечеринок

Кравченко рассказала, что к ней написала подписчица что-то вроде "Обратите внимание, есть такие страницы". Она начала разбираться, чтобы произвести собственное впечатление.

Ярослава отмечает, что потратила несколько часов, чтобы просмотреть все сторис и все видео на страницах и каналах парней. Оттуда она "накопала" информацию, которая позволила уже определить, кто они и где они живут. "В одной из сторис они сами выкладывали банковскую платежку, по которой я узнала имя, пробить регистрацию машины с фото тоже нетрудно", – утверждает активистка.

На самом деле, очень много информации помогли собрать именно люди: в первые три часа после обнародования уже даже были номера риэлторов, которые сдавали парням эти квартиры. Благодаря пользователям соцсетей, я собрала очень большой объем информации, которую уже потом смогла передать в работу правоохранительным органам.

– рассказала Кравченко.

Также она подчеркнула, что очень круто сработало давление на полицию, потому что "если бы она не стала разбираться в первые же часы – стала бы нереагирующим соучастником".

Рассмотрение правонарушений по пяти статьям

Активистка рассказала, что в такой ситуации может сделать третья сторона для привлечения участников к ответственности, если, например, заявлений от потерпевших нет.

По словам Кравченко, в этой ситуации рассмотрение совершенных правонарушений могло бы классифицироваться по пяти статьям. Но сейчас классификация происходит по одной статье – за распространение порнографического контента. Она подчеркнула, что любой человек может подать заявление о контенте с признаками порнографического в электронном виде в киберполицию или подъехав в отделение полиции лично.

В таком случае заявителем и соответственно потерпевшим может выступать третья сторона, для этого не требуется участие лица, находившегося на таком видео. И я знаю об одной девушке, которую легко было бы идентифицировать по видео, и если она наконец-то решится подать заявление, в перечне появится еще и статья об изнасиловании,

– добавила Кравченко.

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