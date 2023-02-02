Об этом заявили в Офисе генпрокурора. Блогеров, которые издевались над девушками, ожидает тюрьма. Им светит до 7 лет заключения.

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Обвиняют в распространении порно

Как отмечают в ведомстве, блогеров обвиняют в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера Все это делала группа лиц по сговору.

В настоящее время два организатора бесчинства задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Обоим фигурантам объявлено о подозрении за изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов,

– отметил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Данные следствия свидетельствуют, что подозреваемые в преступлении договорились, что будут создавать контент сексуально-насильственного характера с участием женщин. Затем соответствующие файлы распространялись.

Следователи напоминают, что обвиняемые арендовали квартиру в Киеве. Туда они приглашали девушек, чтобы вместе распивать спиртные напитки. Блогеры доводили девушек до такого состояния, что они были без сознания. Этим и пользовались негодяи. Они совершали пошлые действия, имитировали половые акты. Все это, конечно, снимали, чтобы выкладывать в сеть.

Известно, что фото и видео были опубликованы в телеграм-канале и других социальных сетях. Сопровождались соответствующие материалы унизительными сообщениями и комментариями.

Правоохранители накануне провели обыски по месту жительства блогеров. Они обнаружили и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и другие доказательства. Все они свидетельствуют о преступных действиях юношей.

1 февраля следователь и полиция Киевщины вместе с оперативниками криминальной полиции НПУ и прокурорами столичной области провели обыски по месту жительства фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области,

– добавил он.

Это еще не всё. Их также проверяют на причастность к мошенническим действиям. Как выяснилось, они могут быть замешаны к присвоению средств во время сбора денег на ВСУ. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Заметим, что остальным шестерым ребятам, причастным к скандальным вечеринкам, полицейские вручили повестки. Последнее изрядно разозлило сообщество. Ведь снова наказанием почему-то считают службу и защиту родной земли. Поэтому пользователи сети возмущены тем, что этих преступников приравняли к героям, противостоящим российской агрессии.