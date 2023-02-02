Про це заявили в Офісі генпрокурора. На блогерів, які знущалися з дівчат, очікує в'язниця. Їм світить до 7 років ув'язнення.

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Звинувачують у розповсюдженні порно

Як зазначають у відомстві, блогерів звинувачують у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру. Усе це чинила група осіб за змовою.

Наразі двох організаторів безчинства затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Обом фігурантам оголошено про підозру за виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів,

– зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Дані слідства свідчать про те, що підозрювані у злочині домовилися, що створюватимуть контент сексуально-насильницького характеру за участі жінок. Згодом відповідні файли поширювали.

Слідчі нагадують, що обвинувачені орендували квартиру у Києві. Туди вони запрошували дівчат, щоб разом розпивати спиртні напої. Блогери доводили дівчат до такого стану, що вони були без свідомості. Цим і користувалися покидьки. Вони здійснювали вульгарні дії, імітували статеві акти. Усе це, ясна річ, фільмували, щоб викладати у мережу.

Відомо, що фото та відео публікували у телеграм-каналі та інших соціальних мережах. Супроводжувалися відповідні матеріали принизливими дописами та коментарями.

Правоохоронці напередодні провели обшуки за місцем проживання блогерів. Вони виявили та вилучили мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки й інші докази. Всі вони свідчать про злочинні дії хлопців.

1 лютого слідчі поліції Київщини разом з оперативниками кримінальної поліції НПУ та прокурорами столичної області провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області,

– додав він.

Це ще не все. Їх також перевіряють на причетність до шахрайських дій. Як з'ясувалося, вони можуть бути замішаними до привласнення коштів під час збору грошей на ЗСУ. Наразі досудове розслідування триває.

Зауважимо, що решті шістьом хлопцям, які причетні до скандальних вечірок, поліцейські вручили повістки. Останнє неабияк розлютило спільноту. Адже знову покаранням чомусь вважають службу та захист рідної землі. Тож користувачі мережі обурені, що цих злочинців прирівняли до героїв, які протистоять російській агресії.