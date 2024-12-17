Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зазначається, що цей крок дає НАТО "більш безпосередню роль" у війні, не вдаючись до залучення власних сил.

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НАТО координуватиме військову допомогу Україні

Джерела Reuters повідомили, що НАТО взяло на себе координацію західної військової допомоги Україні від Сполучених Штатів, як і було заплановано.

Зазначається, що штаб-квартира "місії НАТО" для України, яка отримала назву "Допомога НАТО в забезпеченні безпеки і тренуванні для України" (NSATU), уже повністю функціонує.

Водночас співрозмовники видання визнають, що передання повноважень НАТО може мати обмежений ефект. Причиною є те, що США під керівництвом Трампа все ще можуть скоротити підтримку України, оскільки країна є домінуючою силою альянсу та постачає більшість зброї Києву.