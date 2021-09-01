Пьяный экс-советник министра на улице предлагал интим полицейскому

Бывший советник министра экономического развития Ростислав Дзундза попал в скандал. В центре Киева в нетрезвом состоянии мужчина предложил правоохранителям интимную услугу.

Видео, на котором мужчина с бокалом в руках рассказывает полицейским о своих интимных желаниях, обнародовали в сети.

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Экс-советник министра предлагал полицейским интим-услуги

Главный герой ролика – Ростислав Дзундза. Зафиксированная на видео ситуация происходила вечером 24 августа в центре Киева, недалеко от Европейской площади.

Дзундза в нетрезвом состоянии предложил правоохранителям предоставить им интимную услугу. Те в ответ попросили его вести себя адекватно. А бывший советник министра заявил, что любит мужчин и ничего плохого в этом нет.

Предложение Дзундзы полицейским: видео "Информатор" (содержит нецензурную лексику, 18+)

Дзундза уже прокомментировал видео

Главный герой ролика 1 сентября прокомментировал СМИ инцидент, заявив, что он никак не связан с политикой.

Я то видео не видел и видеть не хочу. Я не имею никакого отношения к политическим партиям. Я общественный деятель, член многих общественных организаций: католических, христианских, проевропейских различных платформ,

– сказал он.

Свои неприличные слова мужчина объяснил тем, что каждый человек имеет право предлагать другому человеку, достигшему 18 лет, что угодно. А то, что он был пьян на улице, объяснил 30-летием Независимости Украины.

"Все праздновали, все были веселые и могли говорить, что хотят", – отметил Дзундза. Он добавил, что не видит в этом никаких проблем.

Что известно о Ростиславе Дзундзе