Пьяный экс-советник министра на улице предлагал интим полицейскому
Источник:"Информатор"
Бывший советник министра экономического развития Ростислав Дзундза попал в скандал. В центре Киева в нетрезвом состоянии мужчина предложил правоохранителям интимную услугу.
Видео, на котором мужчина с бокалом в руках рассказывает полицейским о своих интимных желаниях, обнародовали в сети.
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Экс-советник министра предлагал полицейским интим-услуги
Главный герой ролика – Ростислав Дзундза. Зафиксированная на видео ситуация происходила вечером 24 августа в центре Киева, недалеко от Европейской площади.
Дзундза в нетрезвом состоянии предложил правоохранителям предоставить им интимную услугу. Те в ответ попросили его вести себя адекватно. А бывший советник министра заявил, что любит мужчин и ничего плохого в этом нет.
Предложение Дзундзы полицейским: видео "Информатор" (содержит нецензурную лексику, 18+)
Дзундза уже прокомментировал видео
Главный герой ролика 1 сентября прокомментировал СМИ инцидент, заявив, что он никак не связан с политикой.
Я то видео не видел и видеть не хочу. Я не имею никакого отношения к политическим партиям. Я общественный деятель, член многих общественных организаций: католических, христианских, проевропейских различных платформ,
– сказал он.
Свои неприличные слова мужчина объяснил тем, что каждый человек имеет право предлагать другому человеку, достигшему 18 лет, что угодно. А то, что он был пьян на улице, объяснил 30-летием Независимости Украины.
"Все праздновали, все были веселые и могли говорить, что хотят", – отметил Дзундза. Он добавил, что не видит в этом никаких проблем.
Что известно о Ростиславе Дзундзе
- Он является общественным деятелем, возглавляет организацию "Бюро социальных и политических разработок".
- В 2016 – 2017 годах был советником министра экономического развития Украины.
- В 2012 году баллотировался в Верховную Раду от "Радикальной партии" Олега Ляшко, однако не прошел. А в 2020 году пытался стать депутатом Киевского городского совета, но также безуспешно.