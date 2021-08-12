Видео с "клубничкой" опубликовал один из местных телеграм-каналов. На кадрах видно, как мужчина и женщина решили принять участие в конкурсе, но немного увлеклись.

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Суть конкурса была в том, чтобы показать сексуальный танец. В понимании пары, очевидно, это означает раздеться и имитировать половой акт. Под конец "номера" и мужчина, и его партнерша по танцполу остались даже без трусов.

К сожалению, неизвестно, не были ли старания пары бесполезными и смогли ли они все же получить главный приз – бутылку водки. В любом случае, мужчина и женщина порадовали гостей клуба. Надеемся, что в тот момент детей рядом не было.

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Реакция соцсетей

В комментариях к посту пользователи раскритиковали танцующих. Вот что написали: