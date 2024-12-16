Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Украине

В ближайшие дни из-за активизации циклонов и атмосферных фронтов с севера Атлантики в Украине будет ветрено, периодически будет выпадать снег, будут идти дожди и мокрый снег. Температура воздуха ощутимо возрастет, особенно в южных и западных областях.

Кибальчич писал, что 16 декабря будет идти снег, мокрый снег, днем с дождем. Кое-где налипание мокрого снега, метели. На дорогах гололедица. Ночью -4 – +1, днем -1 – +4 градуса. На Юге, Западе и в центральной части +2 – +7.

Во вторник, 17 декабря, мокрый снег и дождь. На Левобережье налипание мокрого снега. В течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах +1 – +6, в южных, центральных и западных регионах +2 – +7. Днем на Юге +6 – +11.

В среду ночью в Приазовье и местами на Западе небольшой дождь. Между тем на остальной территории без существенных осадков. Ночью -1 – +4. Днем +1 – +6, на Юге и местами Западе ночью +3 – +8, днем +6 – +11.

В четверг, 19 декабря, ночью на Севере, днем также на Востоке ожидается небольшой снег, мокрый снег и дожди. Тем временем на остальной территории нашего государства без существенных осадков. На Левобережье ночью -1 – -6 градусов, днем 0 – +5. В остальных регионах 0 – +5 градусов, +5 – +10 соответственно.

В пятницу, 20 декабря, на Западе и местами на Севере небольшой дождь с мокрым снегом. На остальной территории – без существенных осадков. Ночью +1 – +6, днем +6 – +11, в Карпатах около 0 градусов.

В субботу местами дожди с мокрым снегом. Только в западных областях, на крайнем Востоке и в Крыму преимущественно без осадков. Ночью -2 – +3 градусов, днем +2 – +7, в Крыму до +12. Только в Карпатах в течение суток -3 – -8 градусов.

В воскресенье, 22 декабря, на Севере и Западе преимущественно осадков не будет. Между тем на остальной территории Украины дожди, местами с мокрым снегом, в отдельных населенных пунктах туман. На дорогах местами гололедица. Ночью -2 – +3 градуса, днем +2 – +7. В Карпатах ночью -4 – -9, днем -1 – -6 градусов.