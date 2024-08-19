Дебошир в рясе: на Буковине пьяный священник совершил ДТП и напал на полицейских

В Черновицкой области пьяный священник устроил настоящий дебош. Мужчина совершил ДТП на КАМАЗе, скрылся с места аварии, а когда его разыскали – избил полицейскую и пытался выхватить ее оружие.

Инцидент произошел в селе Молница Черновицкой области. Сейчас священнослужителя-дебошира задержали, а также начали несколько производств.

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На Буковине священник устроил дебош

В селе Молница Черновицкой области 18 августа священнослужитель совершил несколько преступлений. Сначала пьяный водитель на КАМАЗе столкнулся с дорожным столбом. На этом же грузовике пьяный священник начал убегать с места аварии.

Водителя объявили в розыск и впоследствии его удалось задержать. На одной из автодорог Буковины священника остановили правоохранители и начали составлять акт о ДТП. Однако во время общения правоохранители заметили у 42-летнего священника признаки алкогольного опьянения. Тогда ему предложили пройти тест на месте. В результате "Драгер" показал превышение допустимой нормы алкоголя в крови почти в 10 раз – 1,94 промилле.

После этого священник начал агрессивно себя вести, сопротивлялся работникам полиции. Более того, пьяный водитель избил полицейскую и пытался похитить у нее огнестрельное оружие. К счастью, правоохранители не допустили завладения оружием и задержали мужчину.

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Сейчас пострадавшая полицейская госпитализирована. Она получила различные телесные повреждения.

Правоохранители уже составили на пьяного священника административный протокол по статье 130 – управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также открыли производство по факту сопротивления работнику правоохранительного органа.