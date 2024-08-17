Жуткая автокатастрофа произошла 14 августа днем на кольцевой дороге в Хмельницком. Там Volkswagen столкнулся с военным грузовиком.

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Погибли молодожены

Известно, что за рулем легкового автомобиля находился 24-летний водитель, а рядом с ним сидела его 21-летняя беременная жена.

В грузовике находилось 30 военных. Они направлялись на полигон, где должны были проводиться учебные стрельбы.

В результате столкновения водитель Volkswagen погиб на месте, а его жена – в реанимации.

Военные во время ДТП не пострадали. Согласно результатам экспертизы, водитель грузовика был трезв.

Сейчас уже открыто уголовное производство по факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области в ДТП с участием легковушки и грузовика погибли мама и 15-летняя дочь.