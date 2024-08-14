Так, в результате столкновения "Subaru" с грузовиком "Volvo", водитель легковушки погиб на месте. Тело мужчины деблокировали из искореженного авто спасатели и передали правоохранителям.

Смотрите также Погибли мама и дочь: в Одесской области легковушка врезалась в грузовик

Что известно о ДТП в Киеве

Сообщение о ДТП на Литовском проспекте, что в Оболонском районе столицы, поступило в ГСЧС 13 августа в 20:26.

В результате столкновения легкового автомобиля "Subaru" с грузовиком "Volvo", водитель легкового авто погиб на месте. С помощью гидравлического инструмента тело погибшего было деблокировано и передано правоохранителям,

– сообщили в ГСЧС.

Также отметили, что причину дорожно-транспортного происшествия будут устанавливать правоохранители.

Читайте также В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми: есть погибшие

В Киеве произошло ужасное ДТП / Фото ГСЧС

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память!