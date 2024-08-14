Так, внаслідок зіткнення "Subaru" з вантажівкою "Volvo", водій легковика загинув на місці. Тіло чоловіка деблокували з понівеченого авто рятувальники й передали правоохоронцям.
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Що відомо про ДТП у Києві
Повідомлення про ДТП на Литовському проспекті, що в Оболонському районі столиці, надійшло до ДСНС 13 серпня о 20:26.
Внаслідок зіткнення легкового автомобіля "Subaru" з вантажівкою "Volvo", водій легкового авто загинув на місці. За допомогою гідравлічного інструменту тіло загиблого було деблоковано та передано правоохоронцям,
– повідомили в ДСНС.
Також зазначили, що причину дорожньо-транспортної пригоди будуть встановлювати правоохоронці.
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У Києві сталася жахлива ДТП / Фото ДСНС