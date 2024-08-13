За даними Нацполіції, загалом в автобусі перебувало 19 дітей та 4 дорослих. ДТП сталась сьогодні, 13 серпня, близько 8 години ранку.

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"Дорожньо-транспортна пригода сталася о 07.45 годині 13 серпня на автодорозі Н-03 поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади", – ідеться у повідомленні.



На Хмельниччині перекинувся автобус / Фото Хмельницької обласної прокуратури

Автобус перевозив дітей

Водій автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області.

За попередніми даними поліції, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Загалом в автобусі перебували: 23 людини, з яких 19 дітей, двоє дорослих, які супроводжували групу та два водії.

Попередня причина аварії – водій не впорався з керуванням / Фото Хмельницької обласної прокуратури

Загинула дитина та вчителька

Попередньо, внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих встановлюють. Усіх потерпілих госпіталізували.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Водій не впорався з керуванням

У Хмельницькій обласній прокуратурі уточнили, що загалом в автобусі перебувала 21 людина, зокрема 17 дітей.

"Водій не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та вчителька, яка супроводжувала групу", – ідеться у повідомленні прокуратури.

На Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми: відео

Що відомо про стан інших потерпілих

Зазначають, що 16 дітей доставлено медичних закладів. Одна дитина та водій автобуса у важкому стані в реанімації.

Хмельницька прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб.