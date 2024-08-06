Сталось зіткнення на вулиці Глибочицькій, наразі інформація про кількість постраждалих уточнюють. Водночас у телеграм-каналах поширили фото та відео з місця події.

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Пошкоджено понад 10 авто

Очевидці зазначають, що близько 10 машин розбито, через те, що трамвай без водія з’їхав гіркою вниз.

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На кадрах з місця події можна побачити, що автівок, які пошкоджені, дійсно багато. Очевидці також додають, що не усі водії мали можливість з'їати з проїздної частини, аби уникнути зіткнення.

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Зупинився трамвай тільки, коли рейковий транспортний засіб врізався в інший трамвай, який рухався на зустріч.



Зупився травмай після зіткнення з іншим трамваєм / Скриншот з відео

У Києві масштабна ДТП: відео

У Національній поліції повідомили про ускладнення руху транспорту в напрямку по вулиці, де сталась ДТП.

Що відомо про постраждалих

У КМДА уже прокоментували подію. Там зазначили, що на місці зіткнення трамваїв на вулиці Глибочицькій працюють усі відповідні служби.

"Причини ДТП встановлюються", – додали в адміністрації.

За даними КМДА, попередньо постраждали 6 людей. Зазначають, що вони отримують необхідну медичну допомогу.