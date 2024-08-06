Произошло столкновение на улице Глыбочицкой, сейчас информация о количестве пострадавших уточняется. В то же время в телеграмм-каналах распространили фото и видео с места происшествия.
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Повреждено более 10 авто
Очевидцы отмечают, что около 10 машин разбито, из-за того, что трамвай без водителя съехал по горке вниз.
Трамвай протаранил десятки авто в Киеве: видео
На кадрах с места происшествия можно увидеть, что автомобилей, которые повреждены, действительно много. Очевидцы также добавляют, что не все водители имели возможность съехать с проезжей части, чтобы избежать столкновения.
В результате ДТП разбиты десятки авто: видео
Остановился трамвай только, когда рельсовое транспортное средство врезалось в другой трамвай, который двигался на встречу.
Остановился травмай после столкновения с другим трамваем / Скриншот с видео
В Киеве масштабное ДТП: видео
У Национальной полиции сообщили об осложнении движения транспорта в направлении по улице, где произошло ДТП.
Что известно о пострадавших
У КГГА уже прокомментировали произошедшее. Там отметили, что на месте столкновения трамваев на улице Глубочицкой работают все соответствующие службы.
"Причины ДТП устанавливаются", – добавили в администрации.
По данным КГГА, предварительно пострадали 6 человек. Отмечают, что они получают необходимую медицинскую помощь.