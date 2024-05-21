Собственно, 21 мая утром киевские телеграм-каналы сообщили со ссылкой на местных, что на улице Елены Телиги неизвестные нападают на людей. Журналисты 24 Канала сконтактировали с полицией столицы для разъяснения ситуации.

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Вооруженные люди в столице

Как отмечают паблики, среди пострадавших от рук вооруженных столичных нападавших якобы есть женщины. В то же время правоохранители уверяют, что направили наряды полиции на место происшествия.

В столице неизвестные с оружием нападают на людей, в частности женщин: смотрите видео с телеграм-каналов

Спикер полиции Киева Дмитрий Грищенко констатировал, что вскоре все обстоятельства ситуации будут выяснены. Также правоохранители будут идентифицировать личности неизвестных в масках.

На место направлены наряды полиции. Все обстоятельства и лица сейчас устанавливают,

– сказал спикер в комментарии 24 Каналу.

Расположена улица украинской писательницы и публицистки Елены Телиги на правом берегу столицы, а именно – на территории Подольского и Шевченковского районов. Она является частью Малой окружной дороги.

На улице Телиги в Киеве заметили вооруженных лиц: смотрите расположение на карте от Google maps

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