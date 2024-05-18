Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал 24 Каналу, что враг не соблюдает правила ведения войны, в частности международного гуманитарного права. Российские террористы ворвались на Харьковщину и убивают там гражданское население, берут людей в плен и не дают эвакуироваться.
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"Россияне это убийцы. Они совершают большое количество военных преступлений, которые мы регистрируем и расследуем", – сказал он.
Какое оружие применяет враг
Управляемые авиабомбы – один из самых распространенных снарядов, которые используют оккупанты на Волчанском направлении.
По Волчанску ежедневно прилетает более 30 управляемых авиабомб. Сейчас этот город сравнивают с землей,
– отметил начальник Следственного управления национальной полиции.
Сергей Болвинов отметил, что россияне также осуществляют постоянные минометные и артиллерийские обстрелы.
В последнее время россияне взяли за практику применять FPV-дроны. Они убивают все живое, что движется в Волчанске,
– сказал он.
Эвакуация в Волчанске
Полиция весь период наступления российской армии на Харьковщину пытается проводить эвакуацию в Волчанске и окружающих населенных пунктах.
Полицейские рискуя собственной жизнью. Вывозят местных людей на ту территорию, которую мы (Украина – 24 Канал) контролируем. Это очень опасно, но когда люди звонят нам на линию 102 и просят спасти их жизнь, то наши работники самоотверженно выполняют свои обязанности,
– подчеркнул Болвинов.
В местах, куда эвакуируют граждан оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
"Там работают наши следователи и полицейские, которые, общаясь с людьми, документируют военные преступления, чтобы в будущем привлечь каждого российского военного преступника к уголовной ответственности", – отметил Сергей Болвинов.
Террористическая тактика оккупантов
Россияне используют террористическую тактику. Они взяли в заложники тех людей, которые не смогли вовремя эвакуироваться из северной части Волчанска. Оккупанты запрещают людям переходить на безопасную территорию.
Пенсионер, которого звали Виталий, отказался выполнять приказы российского солдата, из-за чего россиянин в упор застрелил этого человека в голову. Мы (полиция – 24 Канал) начали расследовать факты этого убийства,
– рассказал Болвинов.
Он отметил, что таких страшных историй от людей, которые "оказались в аду" российской агрессии, к сожалению, еще очень много.
Мы с ужасом представляем, что увидим тогда, когда наши военные освобождают эти территории,
– высказался Сергей Болвинов.
Ситуация в Волчанске: основное
- Россияне продолжают попытки наступления на Харьковском направлении, особенно напряженной ситуация в Волчанске. В Генштабе сообщили, что оккупанты регулярно штурмуют город, но несут значительные потери.
- Интенсивные боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта. В Волчанске украинская армия начала контратакующие действия. Об этих мероприятиях в районе города говорится в оперативной информации Генштаба по состоянию на 16 мая.
- Правоохранитель Алексей Харьковский сообщил, что ситуация в Волчанске сложная, поскольку там продолжаются активные бои. На опубликованном видео слышны звуки выстрелов. Главный патрульный Волчанского отдела полиции отметил, что оккупанты занимают позиции в окрестностях города.