По оценке AFP, которая основана на данных Института изучения войны (ISW), российские войска продвинулись более чем на 278 квадратных километров в своем наступлении. Это является самым большим успехом россиян за полтора года.

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Волны наступления

По словам Зеленского, оккупанты проникли на 5 – 10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем их остановили украинские силы. В интервью Зеленский также заявил, что наступление вражеских войск "может состоять из нескольких волн", первая из которых была на Харьковщине.

В то же время, глава государства добавил, что врага нельзя недооценивать.

Мы должны трезво оценивать и понимать, что они идут глубже на нашу территорию. А не наоборот. И это все равно их преимущество,

– сказал президент.

Относительно захвата Харькова, Зеленский ответил, что российские силы "хотят атаковать" город, хотя понимают, что это будет "очень тяжело".