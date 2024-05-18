За оцінкою AFP, яка заснована на даних Інституту вивчення війни (ISW), російські війська просунулися більше ніж на 278 квадратних кілометрів у своєму наступі на Харківщину. Це є найбільшим успіхом росіян за півтора року.

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Хвилі наступу

За словами Зеленського, окупанти проникли на 5 – 10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили українські сили. В інтерв'ю Зеленський також заявив, що наступ ворожих військ "може складатися з кількох хвиль", перша з яких була на Харківщині.

Водночас глава держави додав, що ворога не можна недооцінювати.

Ми маємо бути тверезими і розуміти, що вони йдуть глибше на нашу територію. А не навпаки. І це все одно їх перевага,

– сказав президент.

Щодо захоплення Харкова, Зеленській відповів, що російські сили "хочуть атакувати" місто, хоча розуміють, що це буде "дуже важко".

Що зараз відбувається на Харківщині