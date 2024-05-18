Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів 24 Каналу, що ворог не дотримується правил ведення війни, зокрема міжнародного гуманітарного права. Російські терористи увірвалися на Харківщину та вбивають там цивільне населення, беруть людей у полон та не дають евакуюватись.

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"Росіяни це вбивці. Вони вчиняють велику кількість воєнних злочинів, які ми реєструємо та розслідуємо", – сказав він.

Яку зброю застосовує ворог

Керовані авіабомби – один із найпоширеніших снарядів, які використовують окупанти на Вовчанському напрямку.

По Вовчанську щоденно прилітає понад 30 керованих авіабомб. Зараз це місто рівняють із землею,

– наголосив начальник Слідчого управління національної поліції.

Сергій Болвінов зазначив, що росіяни також здійснюють постійні мінометні та артилерійські обстріли.

Останнім часом росіяни взяли за практику застосовувати FPV-дрони. Вони вбивають все живе, що рухається у Вовчанську,

– сказав він.

Евакуація у Вовчанську

Поліція весь період наступу російської армії на Харківщину намагається проводити евакуацію у Вовчанську та навколишніх населених пунктах.

Поліціянти ризикуючи власним життям. Вивозять місцевих людей на ту територію, яку ми (Україна – 24 Канал) контролюємо. Це дуже небезпечно, але коли люди телефонують нам на лінію 102 і просять врятувати їхнє життя, то наші працівники самовіддано виконують свої обов'язки,

– підкреслив Болвінов.

У місцях, куди евакуюють громадян надають необхідну медичну та психологічну допомогу.

"Там працюють наші слідчі та поліціянти, які, спілкуючись із людьми, документують воєнні злочини, щоб у майбутньому притягнути кожного російського військового злочинця до кримінальної відповідальності", – зауважив Сергій Болвінов.

Терористична тактика окупантів

Росіяни використовують терористичну тактику. Вони взяли в заручники тих людей, які не змогли вчасно евакуюватися із північної частини Вовчанська. Окупанти забороняють людям переходити на безпечну територію.

Пенсіонер, якого звали Віталій, відмовився виконувати накази російського солдата, через що росіянин у притул застрелив цього чоловіка в голову. Ми (поліція – 24 Канал) почали розслідувати факти цього вбивства,

– розповів Болвінов.

Він наголосив, що таких страшних історій від людей, які "опинились у пеклі" російської агресії, на жаль, ще дуже багато.

Ми з жахом уявляємо, що побачимо тоді, коли наші військові звільняють ці території,

– висловився Сергій Болвінов.

Ситуація у Вовчанську: основне