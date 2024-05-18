Родные сообщили полиции, что инцидент стал следствием неосторожности, однако правоохранители подозревают, что поджог был умышленным. Следователи начали расследование причинения смертельных телесных повреждений.

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Трагическая гибель ребенка

Вечером 13 мая в больницу госпитализировали 10-летнего мальчика из села Серное Береговского района. У него диагностировали около 80% ожогов тела. Врачи несколько дней боролись за жизнь ребенка, однако спасти парня не удалось – он умер в реанимационном отделении.

Родные погибшего объяснили ожоги ребенка тем, что во время сжигания травы мальчик случайно пролил на себя легковоспламеняющееся вещество и таким образом началось возгорание. Однако правоохранители установили точные обстоятельства смерти.

В результате выяснилось, что к происшествию причастен 33-летний сожитель матери потерпевшего мальчика. Установлено, что умышленный поджог одежды на ребенке совершил именно он. Это произошло после того, как между взрослым и ребенком возникла ссора,

– рассказали в полиции.

Собрав ряд доказательств этого, полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, что привело к смерти потерпевшего. Фигурант взят под стражу без возможности внесения залога. Следователи проводят необходимые процессуальные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка и действиям матери.

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