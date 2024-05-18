Родные сообщили полиции, что инцидент стал следствием неосторожности, однако правоохранители подозревают, что поджог был умышленным. Следователи начали расследование причинения смертельных телесных повреждений.
Смотрите также Мужчина с ножом напал на сержанта ВСУ в Днепропетровской области: военный выдавал повестки
Трагическая гибель ребенка
Вечером 13 мая в больницу госпитализировали 10-летнего мальчика из села Серное Береговского района. У него диагностировали около 80% ожогов тела. Врачи несколько дней боролись за жизнь ребенка, однако спасти парня не удалось – он умер в реанимационном отделении.
Родные погибшего объяснили ожоги ребенка тем, что во время сжигания травы мальчик случайно пролил на себя легковоспламеняющееся вещество и таким образом началось возгорание. Однако правоохранители установили точные обстоятельства смерти.
В результате выяснилось, что к происшествию причастен 33-летний сожитель матери потерпевшего мальчика. Установлено, что умышленный поджог одежды на ребенке совершил именно он. Это произошло после того, как между взрослым и ребенком возникла ссора,
– рассказали в полиции.
Собрав ряд доказательств этого, полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, что привело к смерти потерпевшего. Фигурант взят под стражу без возможности внесения залога. Следователи проводят необходимые процессуальные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка и действиям матери.
Криминальные новости Украины
- Несколько дней назад – также на Закарпатье, мужчина при проверке документов стрелял в полицейских. Правоохранители остановили автомобиль, поскольку тот нарушил правила дорожного движения. Во время разговора они установили, что водитель был пьяным.
- В Одессе девушка заявила, что ее избил работник ТЦК. По ее словам, она пошла в полицию, чтобы написать заявление на таксиста, который залил их перцовым газом, но впоследствии в отделении появился человек в форме, с которым и возник конфликт. В Одесском ТЦК инициировали проверку.
- В Броварах Киевской области во время преследования мужчина использовал гранату, из-за чего он и правоохранитель получили травмы. Известно, что ранее злоумышленник был осужден за имущественные преступления и хранение наркотиков.