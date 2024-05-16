В результате инцидент правоохранитель был ранен. Самого нападавшего задержали – ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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Нападение на полицию

В поселке Кольчино Мукачевского района полицейские остановили автомобиль "Seat Ibiza", водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем находился 29-летний мукачевец, которого ранее уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Правоохранители заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. На требования правоохранителей нарушитель не реагировал и закрылся в транспортном средстве. После этого он через окно автомобиля произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции.

В результате ранил одного из инспекторов полиции. Фигуранта задержали сразу на месте происшествия. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Жизни и здоровью полицейского ничего не угрожает, медики оказали ему необходимую помощь,

– сообщили в Нацполиции.

На месте у фигуранта изъяли пакет с каннабисом и травматическое оружие, из которого тот стрелял по полицейским. В то же время устанавливается происхождение оружия.

Задержание нападавшего на Закарпатье / фото Нацполиции

Открыто уголовное производство по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

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