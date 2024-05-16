Внаслідок інцидент правоохоронця було поранено. Самого нападника затримали – йому загрожує до 5 років в'язниці.
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Напад на поліцію
У селищі Кольчино Мукачівського району поліцейські зупинили автомобіль "Seat Ibiza", водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом перебував 29-річний мукачівець, якого раніше вже притягували до відповідальності за водіння напідпитку.
Правоохоронці помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. На вимоги правоохоронців порушник не реагував та зачинився у транспортному засобі. Після цього він через вікно автомобіля здійснив декілька пострілів у бік співробітників поліції.
Внаслідок цього поранив одного з інспекторів поліції. Фігуранта затримали одразу на місці події. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Життю та здоровʼю поліцейського нічого не загрожує, медики надали йому необхідну допомогу,
– повідомили у Нацполіції.
На місці у фігуранта вилучили пакет із канабісом та травматичну зброю, з якої той стріляв по поліціянтам. Водночас встановлюється походження зброї.
Затримання нападника на Закарпатті / фото Нацполіції
Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Кримінальні новини України
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- 8 травня у Броварах стався інцидент між чоловіком, який є відомим місцевим кримінальним авторитетом, і поліцейським. Зловмисник плював у правоохоронця і погрожував йому. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.