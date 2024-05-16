ТОРівці, силоміць затримавши жінку на вулиці Володимира Великого, доправили її у відділ поліції. Нині керівництво патрульної поліції Львівщини розслідує правомірність таких дій.

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Що відомо про інцидент

Львівська асоціація велосипедистів повідомила, що велопатрульні зупинили жінку за порушення ПДР – вона рухалася тротуаром. Водночас в асоціації зауважили, що велодоріжка закінчується біля перехрестя з вулиці Княгині Ольги, і на місці затримання її уже немає.

На відео також видно, що велосипедистка відмовилася показувати документи на вимогу поліцейських. Після словесного конфлікту патруль викликав на підмогу спецпідрозділ ТОР, який приїхав на місце інциденту у повному спорядженні та з автоматами.

Поліцейські повалили жінку на тротуар, вдягли наручники та заштовхали у поліцейський мікроавтобус.

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Жінку доставили у відділок, а звідти – забрали у лікарню

За жінку під час затримання намагалися вступитися перехожі. Втім вони отримали попередження про відповідальність за перешкоджання діям поліції.

Відомо про застосування спецзасобів та фізичної сили до велосипедистки. Її заштовхали в бус і відвезли в Франківський райвідділ, звідки жінку забрала карета швидкої допомоги,

– розповіли в асоціації.

Очевидці повідомили, що у травмпункті у затриманої жінки діагностували множинні забої, зокрема, забої та розтягнення зв’язок плечового суглоба, підшкірні гематоми обох передпліч тощо.

У поліції перевіряють законність дій поліцейських

Після розголосу ситуації та поширення відео у соцмережах, на інцидент відреагувала поліція.

Наразі за фактом події, задля перевірки законності дій поліцейських, розпочате службове розслідування,

– йдеться в повідомленні.

Асоціація велосипедистів додала, що загалом до цього інциденту причетні щонайменше сім поліцейських.

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