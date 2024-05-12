Інцидент трапився ввечері 11 травня, коли правоохоронці виїхали на виклик про хуліганські дії. Під час переслідування підозрюваний використав гранату, через що обидва чоловіки були поранені.

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Замах на життя поліцейського

37-річний поліцейський зазнав поранень ніг та лівої руки, але зараз його стан стабільний. Правопорушник, також 37-річний, здобув травми лівої ноги та обох рук. Раніше він був засуджений за майнові злочини та зберігання наркотиків.

Поліцейські Броварського управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомою особою. Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця,

– пишуть у пресслужбі поліції.

Слідчі вже висунули зловмиснику звинувачення за статтями про посягання на життя правоохоронця та незаконне поводження зі зброєю. За ці дії йому може загрожувати до п'ятнадцяти років ув'язнення або навіть довічне позбавлення волі.

Зверніть увагу! Йдеться про частину 1 статті 348 Кримінального кодексу – посягання на життя працівника правоохоронного органу. А також частину 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

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