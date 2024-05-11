Судове засідання відбулося 10 травня. Підозрюваного відправили під варту на 2 місяців, втім, з можливістю внесення застави.
До теми Броварський кримінальний авторитет плював у поліцейського і погрожував йому: чоловіка затримали
Тримання під вартою з можливістю внесення застави
У поліції Київщини повідомили, що Броварський міськрайонний суд обрав затриманому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, з можливістю внесення застави – 242 тисячі гривень.
OBOZ.UA пише, під час судового засідання підозрюваний визнав, що поводився "дещо неадекватно". Також попросив суд відпустити його "надалі виконувати бойові завдання та приносити користь державі". Заявив, що він військовослужбовець.
Суд обрав запобіжний захід / Фото поліції Київської області
Свою поведінку пояснив нібито "агресією поліції", яка, за його словами, нецензурно наказала "розрахуватися і валити звідси".
Також на судове засідання прийшли військовослужбовці, що надали Журавлю позитивні характеристики. Окрім того, заявили, що готові взяти його на поруки.
Плював у поліцейського й погрожував зброєю
- Вечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв правопорушення у закладі. Коли поліцейські прибули на виклик, він продовжив хуліганити, почав кидатися на правоохоронців, дістав зброю й погрожував нею.
- Йому оголосили підозру за кількома статтями. Зокрема, вчинення хуліганських дій, із застосуванням вогнепальної зброї, погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу та умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.
- Тепер чоловіку загрожує до 5 років в'язниці.
- До речі, підозрюваний раніше судимий. ЗМІ й телеграм-канали писали, що йдеться про кримінального авторитета Віктора Журавля, також відомого як "Віхо".