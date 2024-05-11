Судове засідання відбулося 10 травня. Підозрюваного відправили під варту на 2 місяців, втім, з можливістю внесення застави.

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Тримання під вартою з можливістю внесення застави

У поліції Київщини повідомили, що Броварський міськрайонний суд обрав затриманому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, з можливістю внесення застави – 242 тисячі гривень.

OBOZ.UA пише, під час судового засідання підозрюваний визнав, що поводився "дещо неадекватно". Також попросив суд відпустити його "надалі виконувати бойові завдання та приносити користь державі". Заявив, що він військовослужбовець.

Суд обрав запобіжний захід / Фото поліції Київської області

Свою поведінку пояснив нібито "агресією поліції", яка, за його словами, нецензурно наказала "розрахуватися і валити звідси".

Також на судове засідання прийшли військовослужбовці, що надали Журавлю позитивні характеристики. Окрім того, заявили, що готові взяти його на поруки.

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