Чоловіка вже затримали правоохоронці. Наразі він перебуває за ґратами.

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Кримінальний авторитет погрожував поліцейським

У соціальних мережах з'явилося відео, де чоловік зухвало погрожував правоохоронцям. Зокрема, на кадрах можна почути, як житель Броварів нецензурно висловлюється, після чого плює в обличчя одному з поліцейських.

Потім між чоловіками сталася сутичка. Зрештою броварець взагалі погрожував правоохоронцям пістолетом.

У Броварах сталася сутичка між поліцейським і кримінальним авторитетом / Відео з соцмереж (18+)

У соціальних мережах також пишуть, що на кадрах був місцевий кримінальний авторитет Віктор Журавель, також відомий як "Віхо".

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Чоловіка затримали правоохоронці

У Національній поліції України згодом розповіли, що чоловік, який в Броварах, кидався і погрожував зброєю поліцейським – затриманий і перебуває за ґратами.

За даними слідства, ввечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство у закладі. Коли поліцейські прибули на виклик, він продовжив вчиняти хуліганські дії, став кидатись на поліцейських і зрештою дістав зброю та погрожував правоохоронцям.

Фігурант – раніше судимий місцевий мешканець. Йому оголошені підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та завдання тілесних ушкоджень поліцейському. За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до п'яти років позбавлення волі,

– зазначили правоохоронці.

Поліцейські затримали чоловіка та вилучили у нього зброю. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід.

У Нацполіції також опублікували кадри, як саме відбувалося затримання цього чоловіка у Броварах.

Кримінального авторитета у Броварах затримали поліцейські / Відео Національної поліції України

Нацполіція наостанок наголосила, що жоден напад на поліцейських та зневажливе ставлення до правоохоронців не залишиться безкарним.