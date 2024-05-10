Мужчину уже задержали правоохранители. Сейчас он находится за решеткой.

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Криминальный авторитет угрожал полицейским

В социальных сетях появилось видео, где мужчина дерзко угрожал правоохранителям. В частности, на кадрах можно услышать, как житель Броваров нецензурно выражается, после чего плюет в лицо одному из полицейских.

Затем между мужчинами произошла потасовка. В конце концов житель Броваров вообще угрожал правоохранителям пистолетом.

В Броварах произошла стычка между полицейским и криминальным авторитетом / Видео из соцсетей (18+)

В социальных сетях также пишут, что на кадрах был местный криминальный авторитет Виктор Журавель, также известный как "Вихо".

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Мужчину задержали правоохранители

В Национальной полиции Украины впоследствии рассказали, что мужчина, который в Броварах, бросался и угрожал оружием полицейским – задержан и находится за решеткой.

По данным следствия, вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал хулиганство в заведении. Когда полицейские прибыли на вызов, он продолжил совершать хулиганские действия, стал бросаться на полицейских и в конце концов достал оружие и угрожал правоохранителям.

Фигурант – ранее судимый местный житель. Ему объявлены подозрения за хулиганство, угрозы убийством полицейскому и нанесение телесных повреждений полицейскому. По этим статьям Уголовного кодекса ему грозит до пяти лет лишения свободы,

– отметили правоохранители.

Полицейские задержали мужчину и изъяли у него оружие. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.

В Нацполиции также опубликовали кадры, как именно происходило задержание этого человека в Броварах.

Криминального авторитета в Броварах задержали полицейские / Видео Национальной полиции Украины

Нацполиция напоследок отметила, что ни одно нападение на полицейских и пренебрежительное отношение к правоохранителям не останется безнаказанным.