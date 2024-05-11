Судебное заседание состоялось 10 мая. Подозреваемого отправили под стражу на 2 месяца, впрочем, с возможностью внесения залога.

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Содержание под стражей с возможностью внесения залога

В полиции Киевщины сообщили, что Броварской горрайонный суд избрал задержанному избранную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, с возможностью внесения залога – 242 тысячи гривен.

OBOZ.UA пишет, во время судебного заседания подозреваемый признал, что вел себя "несколько неадекватно". Также попросил суд отпустить его "в дальнейшем выполнять боевые задачи и приносить пользу государству". Заявил, что он военнослужащий.

Суд избрал меру пресечения / Фото полиции Киевской области

Свое поведение объяснил якобы "агрессией полиции", которая, по его словам, нецензурно приказала "рассчитаться и валить отсюда".

Также на судебное заседание пришли военнослужащие, предоставившие Журавлю положительные характеристики. Кроме того, заявили, что готовы взять его на поруки.

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